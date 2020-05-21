Комбат батальона "Луганск-1" подорвался на мине боевиков во время патрулирования реки
Прокуратура открыла уголовное производство по факту гибели командира батальона полиции особого назначения "Луганск-1" Сергея Губанова.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Около 22:50 во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи Трехизбенки произошло детонирования вражеской мины. На взрывном устройстве подорвались четверо сотрудников батальона.
"По указанному факту следственным отделом 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины", – сообщили в прокуратуре.
Кроме того, 21 мая, в 4 утра, в зоне проведения ООС в Луганской области в результате попадания 120-мм мины в грузовик ВСУ погиб Евгений Николаевич Сафонов, 1988 года рождения Сафонов родился в Павлограде, сообщает пресс-служба 93-й ОМБр.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 мая лидеры донбасских "республик" практически синхронно выступили с заявлениями, что перевели свои "вооруженные силы" в состояние боевой готовности и готовы начать наступление. Причиной этого решения названы "обстрелы и провокации" со стороны Объединенных сил.
- В тот же день на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, реагируя на обвинения со стороны руководителей "Л/ДНР" и их угрозы, сказал: "Было заявление Пасечника. Два месяца десятки машин ОБСЕ не пропускают на ту территории. И при этом они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам".
- Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что украинская сторона созывает внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ по поводу ложного обвинения ВСУ в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области.