В Украине вступил в силу адаптивный карантин
В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Так, с 22 мая отменяется часть карантинных ограничений, но только в тех областях, которые соответствуют эпидемическим критериям:
- Инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) не превышает 12 человек на 100 тыс. населения.
- Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50%.
- Среднее количество ПЦР и ИФА-тестов за 7 дней превышает 12 на 100 тыс. населения.
Согласно новым правилам по этим критериям каждые 7 дней местными властями проводится пересмотр карантина.
В регионах, которые соответствуют этим показателям, с 22 мая разрешается:
- Проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей (более многочисленные мероприятия согласовываются с МОЗ).
- Проведение религиозных мероприятий (не более 1 человека на 10 кв. метров)
- Пассажирские перевозки в городском, пригородном, междугородном внутри одной области и международном сообщении
- Работа отелей (без ресторанов).
С 25 мая разрешается работа метро и детских садов.
С 10 июня разрешаются:
- Прием ресторанами посетителей во внутренних помещениях
- Работа учреждений культуры
- Культурные мероприятия (не более 1 человека на 5 кв. метров)
С 15 июня планируется возобновить работу аэропортов.
При этом остается обязательными масочный режим, регулярная дезинфекция, ношение подтверждающих личность документов и поддержание социальной дистанции в 1,5 м.
Также пока остаются под запретом массовые мероприятия при участии более 10 человек, работа развлекательных зон ТРЦ, перевозка пассажиров в городах маршрутками, работа кинотеаров и театров.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ровенская область уже приняла решение не смягчать карантина. Аналогичное решение приняла и Кевская ОГА.
- В Киеве с 23 мая заработает наземный общественный транспорт, а 25 мая состоится запуск метро. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.