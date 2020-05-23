Нацкорпус провел акцию возле офиса Медведчука с дымом, краской и взрывами

Протестующие забросали красной краской стену и использовали файера.

На место прибыли правоохранители. Началась драка в ходе которой были задержаны несколько человек. Кроме того, акцию протеста транслировал телеканал НАШ.

Нацкорпус заявил, что полиция, которая прибыла на место, якобы выполняла указания одного из нардепов ОПЗЖ.

В комментарии Громадському руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин рассказал, что акция протеста была посвящена Дню героев, который в Украине отмечается 23 мая.

"Надо напоминать врагам в такой день, что они враги, потому вышли под офис ОПЗЖ, чтобы напомнить, что они враги. Там было около 50 наемных охранников, они начали потасовку, у них были пиротехнические средства, но никто не пострадал. Акцию мы завершили", – сказал Тамарин.

По его словам, с их стороны задержали около пяти человек, а по взрыву, то он сказал, что "было задымлено, не знаю, кто бросил, с какой стороны, у нас тоже были файеры, но зачем нам бросать, себя взрывать, но никто не пострадал".

В полиции Киева информацию о взрыве опровергли. Так, Анна Страшок из отдела коммуникаций полиции Киева в заявила, что эту информацию про взрыв опровергают.

"У здания активисты жгли файеры. Затем был звук, вероятно вызванный смесью с краской. Были задержаны несколько человек, точное количество пока уточняем. Они направлены в Печерский отделения полиции. Их действиям будет дана правовая оценка", – сообщили в полиции.

Кроме того, о пострадавших в полиции не сообщили.

Ранее СМИ сообщили, что возле офиса Медведчука прогремел взрыв.

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