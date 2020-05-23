В Офисе президента обсудили возобновление экспорта медицинских масок
На совещании с участием президента Владимира Зеленского в субботу, 23 мая обсуждался вопрос о возобновлении экспорта медицинских масок и средств индивидуальной защиты отечественными производителями. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, было решено разрешить украинским производителям экспортировать свою продукцию, но при условии, что ее невозможно продать в Украине и если она отвечает требованиям других государств.
"Президент поддержал это. Уже на следующей неделе Кабинет министров наработает нужные решения", – говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет министров Украины ввел 11 марта запрет на экспорт медицинских масок и других средств защиты. Ограничение экспорта товаров противоэпидемического назначения должно действовать до 6 июня или пока будет такая необходимость.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 марта в Борисполе обнаружили 1,5 тонн масок, которые контрабандой пытались вывезти из страны. Перед этим 10 тыс. контрабандных масок выявили на границе с Польшей.
- С 15 апреля на период карантина правительство вернуло госурегулирование цен на медицинские маски и перчатки.
- В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.
- Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса.