В Бердянск завезли коронавирус из России пассажиры микроавтобуса

В Бердянске подтвердили коронавирус у двух пассажирок микроавтобуса, которые 16 мая вернулись в город из России. Об этом сообщает пресс-служба Бердянского горсовета.

Первую заболевшую госпитализировали 19 мая после обращения к семейному врачу.

23 мая с COVID-19 госпитализировали еще одну пассажирку. Тесты ее мужа и еще одного пассажира оказались негативными.

Еще одну пассажирку, которая приехала 16 мая из России, медики сейчас разыскивают. Всего в салоне микроавтобуса находились четыре человека.

24 мая также госпитализировали мать и дочку, которые контактировали с госпитализированной 19 мая женщиной.

"Эта женщина 16 мая прибыла из Москвы (РФ) в Бердянск, до госпитализации 19 мая нарушила требования самоизоляции и имела контакты с семьей знакомых, которые сегодня и были госпитализированы после получения результатов ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

По состоянию на 24 мая, в городе болеют СOVID-19 пять человек, еще четверо уже выздоровели и один умер.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 406 человек, таким образом общее количество инфицированных выросло до 20 986.

С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).