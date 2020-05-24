В харьковской "инфекционке" заболели COVID-19 главврач и 19 медиков
В Харьковской областной инфекционной больнице диагностировали коронавирус у 20 медиков, среди которых главврач. Об этом сообщает Kharkiv Today со ссылкой Харьковскую облгосадминистрацию.
В "инфекционке" COVID-19 заболели 5 врачей и 15 медсестер разных уровней. Коронавирус был диагностирован у директора медучреждения Павла Нартова, начмеда, заведующего анестезиологией и двух анестезиологов из дополнительных бригад, прибывших в инфекционную больницу на усиление.
"Сейчас работают 5 анестезиологов. Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются", – рассказали в ХОГА.
На данный момент фактически во главе больницы находится сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования Валентина Маслова.
"Она совмещала ХМАПО и инфекционку, сейчас основным местом будет инфекционка. Официально обязанности на нее возложат со вторника. Кроме того, методическую помощь оказывает главврач областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухарь", – рассказали в пресс-службе облгосадминистрации.
Кроме этого, анестезиолог, профессор Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов написал в Facebook, что обстановка в больнице крайне тяжелая.
"Ежедневно увольняются сотрудники! Больница месяц подряд загружена на 100 и более процентов, но ни одна другая больница второго по численности населения города Украины не принимает больных с подозрением на COVID-19!", - написал Владимир Корсунов в Facebook.
Также Корсунов пишет, что заразившиеся медики вынуждены покупать лекарства за свой счет либо просить помощи у коллег. Профессор говорит, что утверждения местных властей о том, что инфекционная больница всем обеспечена – ложь.
"Обращаюсь ко всем тем, кто не носит маски в супермаркетах и магазинах, а с 25 мая погрузится в метро – лечить вас будет некому", – подытожил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кернес отказывался закрывать метро в Харькове, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского.
- Зеленский заявил, что за отказ закрыть метро мэра Харькова Геннадия Кернеса может ждать уголовная ответственность.
- Позже Кернес анонсировал запуск метро в Харькове. Харьковский метрополитен возобновит работу 25 мая в 5:30.