Природа зовет. В киевском зоопарке аншлаг после смягчения карантина

В воскресенье, 24 мая, перед входом в киевский зоопарк выросла огромная очередь из посетителей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Очередь из киевлян, желающих попасть в зоопарк, образовалась на следующий же день после того, как было официально объявлено, что зоопарк открывается после карантина.

Отмечается, что не все гости зоопарка соблюдали социальную дистанцию, некоторые пришли без масок. Помимо этого, вдоль проспекта появилась импровизированная стоянка с автомобилями тех, кто приехал посмотреть на животных.

Еще 22 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 23 мая зоопарк откроется после проведенного ремонта и в связи с ослаблением карантина. Но посещать его можно лишь при соблюдении противоэпидемиологических требований.

Киевские власти добавляли, что без маски вход в зоопарк будет запрещен, а число людей, которые смогут одновременно находиться на территории, будет ограничено.

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