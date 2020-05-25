Статистика коронавируса в Украине на 25 мая: зафиксирован спад заболеваемости

По состоянию на утро 25 мая в Украине подтверждено 21 245 случаев COVID-19, из них 7234 выздоровели, 623 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 259 новых случаев болезни.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 126 пациентов и 6 умерли.

За все время в Украине заболели 1546 детей и 4112 медиков, из них 262 ребенка и 763 медработника нуждались в госпитализации. Всего были госпитализированы 6620 человек.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

Винницкая обл. - 892 заболевших

Волынская обл. - 783

Днепропетровская обл. - 875

Донецкая обл. - 148

Житомирская обл. - 641

Закарпатская обл. - 1082

Запорожская обл. - 415

Ивано-Франковская обл. - 1281

Киев - 2652

Киевская обл. - 1437

Кировоградская обл. - 478

Луганская обл. - 43

Львовская обл. - 1360

Николаевская обл. - 281

Одесская обл. - 832

Полтавская обл. - 266

Ровенская обл. - 1434

Сумская обл. - 166

Тернопольская обл. - 1121

Харьковская обл. - 912

Херсонская обл. - 177

Хмельницкая обл. - 364

Черкасская обл. - 391

Черновицкая обл. - 3083

Черниговская обл. - 131

Большинство заражений коронавирусом зафиксировано в Черновицкой области – 45, Львовськой области – 27 и Киеве – 29.

Как ранее сообщал Фокус:

С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).