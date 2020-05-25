Roshen судится в Европе с россиянами за этикетку "Ромашки"

Российская кондитерская фирма "Рот Фронт" через Европейский суд пытается добиться запрета для Roshen на использование изображения ромашки на этикетках одноименных конфет, сообщает Liga.net.

Спор между российскими и украинскими кондитерами длится еще с 2017 года. Тогда "Рот Фронт" подал заявление против европейской заявки Roshen от 2016 года: якобы заявка украинской компании может ввести в заблужбение покупателей, которые будут путать производителей конфет.

24 июля 2018 года отдел оппозиции удовлетворил возражение россиян и отклонил заявку Roshen. В сентябре того же года Roshen обжаловала решение отдела оппозиции.

В ноябре 2018-го решение отдела оппозиции аннулировали, а возражение "Рот Фронт" отклонили: якобы внешнее сходство этикеток не настолько высоко, чтобы потребители путали производителей.

Согласно последнему решению суда от 13 мая 2020 года судебные издержки "Рот Фронт" взыщут с Бюро интеллектуальной собственности ЕС, а Roshen свои судебные расходы оплатит самостоятельно

Как ранее сообщал Фокус:

С началом карантина продажи кондитерской корпорации Roshen упали на 10% в натуральном выражении (по весу).