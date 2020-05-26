Статистика коронавируса в Украине на 26 мая: количество новых случаев выросло

Украина
За минувшие сутки в стране обнаружили 339 новых случаев болезни

По состоянию на утро 25 мая в Украине подтверждено 21 584 случая COVID-19, из них 7575 выздоровели, 644 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 339 новых случаев болезни.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 341 пациентов и 21 умерли.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

  • Винницкая обл. - 910 заболевших
  • Волынская обл. - 805
  • Днепропетровская обл. - 895
  • Донецкая обл. - 155 
  • Житомирская обл. - 647
  • Закарпатская обл. - 1092
  • Запорожская обл. - 416
  • Ивано-Франковская обл. - 1306
  • Киев - 2710
  • Киевская обл. - 1458
  • Кировоградская обл. - 482
  • Луганская обл. - 44
  • Львовская обл. - 1405
  • Николаевская обл. - 281
  • Одесская обл. - 842
  • Полтавская обл. - 267
  • Ровенская обл. - 1475
  • Сумская обл. - 166
  • Тернопольская обл. - 1124
  • Харьковская обл. - 930
  • Херсонская обл. - 177
  • Хмельницкая обл. - 370
  • Черкасская обл. - 392
  • Черновицкая обл. - 3101
  • Черниговская обл. - 134

Большинство заражений коронавирусом зафиксировано в Киеве – 58 и Львовская – 45, Ровенская – 41.

Как ранее сообщал Фокус:

  • С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).