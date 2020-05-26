Кагарлык — не Врадиевка, оснований для отставки Авакова нет, — Геращенко

Замглавы МИД Антон Геращенко заявил, что отставка Арсена Авакова из-за событий в Кагарлыке не обоснована.

Об этом он сообщил в эфире телеканала 1+1.

"Я считаю, что в этой ситуации решение не обосновано. Потому что мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз подчеркну: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция – и это как раз результат работы министра внутренних дел – у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлечь к ответственности людей", – сообщил Геращенко.

Он отметил, что после звонка потерпевшей о совершенном преступлении за 12 часов провели расследование, а подозреваемых задержали. "Это и есть лучшая реакция полиции", – говорит Геращенко.

По его словам, некоторые необоснованно проводят параллели между событиями в Кагарлыке и Врадиевке (где в 2013 году вспыхнули массовые протесты после изнасилования и попытки убийства местной жительницы полицейскими).

"Но там это пытались скрыть, а сегодня никто такие вещи не скрывает, есть полная нетерпимость к подобным поступкам. Поэтому действия полиции были четкие. К сожалению, в семье не без уродов. В полиции работает около 130 000 человек, и не все из них соответствуют высоким моральным требованиям, которые закон предъявляет полиции ", - подчеркнул Геращенко.

Кроме того, по его словам, массовой переаттестации полицейских из-за этой ситуации также не предвидится.

"(Эти, – ред.) полицейские работали в полиции несколько лет. Их взяли на смену тем, кого уволили в 2015-16 годах. Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших – уволить из-за необъективных причин. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации. Начальник отделения точно работать не будет. Всегда есть доля вины на руководителе. Значит он создал такие условия, при которых его подопечные решили, что могут насиловать и им за это ничего не будет", – сказал Геращенко.

Замглавы МВД призвал людей сообщать об известных им случаях недопустимых действий полиции по номеру "102" и отметил, что все такие сообщения "идут отдельным красным коридором".

Геращенко также добавил, что сейчас из-за низких заработных плат молодежь не хочет работать правоохранителями. "Трудно находить, особенно в сельской местности молодежь, которая хотела за эту зарплату выполнять работу. Но мы будем отбирать кадры", – сказал Геращенко.

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.

Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив.