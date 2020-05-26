Легализация игорного бизнеса превратит депрессивные регионы в Клондайк, – Саакашвили

Глава Исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили провел онлайн-встречу с представителями парламента и бизнеса касательно принятия закона об игорном бизнесе. Об этом он сообщил в Facebook.

По мнению Саакашвили, игорный бизнес нужно легализовать, так как дивиденды от него получает не госбюджет в виде налогов, а "крышеватели".

"Однако его нужно легализовать правильно. У нас есть несколько соображений по этому поводу. Первое — нельзя допускать создания отдельной комиссии-регулятора, которая будет выбивать подати с бизнеса. Мы предлагаем оставить ее функцию Министерству финансов на техническом уровне. Второе – налог с оборота в размере 10%. Нельзя допускать возможные манипуляции с этими процентами. Поэтому мы предлагаем ежегодно взыскивать фиксированную лицензию и платить заранее. Тех, кто построит, к примеру, отель, можно освобождать от платы за лицензию. Благодаря этому можно развить зоны в Украине, которые заброшены", – сказал Саакашвили.

Он добавил, что по такой схеме Украина может получать около $230 млн в год. При этом он раскритиковал законопроект о легализации игорного бизнеса, которые находится на рассмотрении Верхоной Рады. По его мнению, в случае принятия этго документа Украина получит максимум $40 млн и огромное количество "коррупционных кормушек".

Саакашвили считает, что игорный бизнес может сыграть важную роль в развитии страны.

"В своё время игорный бизнес позволил построить целые всемирно известные города, такие как Лас-Вегас в Соединённых Штатах или Батуми в Грузии. Мы можем выделить определенные депрессивные регионы или территории и превратить их в буквальном смысле в Клондайк", – написал он в Facebook.

По его мнению, главное в этом вопросе – не создавать никаких бесполезных комиссий, контролирующих органов и других схем. Всё должно быть максимально просто и прозрачно.

Как сообщает Интерфакс-Украина, накануне Саакашвили заявил, что в Верховной Раде пытаются провести коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса.

"Я вижу, что в парламенте есть попытка какой-то группы провести абсолютно коррумпированный закон по "игорке". С одной стороны, "игорку" надо легализовать... Мы между двумя бедами. Это беда, что сегодня полностью нелегально оно работает", – сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник вечером.

Он также пояснил, каким образом должна состояться легализация игорного бизнеса.

"Мы говорим: продается лицензия. Заходим онлайн. Она стоит столько-то. Я плачу деньги государству, не чиновнику, не комиссии, автоматически получаю лицензию", – сказал Саакашвили.

Добавим, что на прошедшей пленарной неделе закон об игорном бизнесе должен был рассматриваться Радой во втором чтении, однако рассмотрение законопроекта отложили.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по этому поводу сообщил, что причиной послужили множество правок, которые должны пройти комитеты. В то же время политик заверил, что законопроект сохраняется на повестке дня.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря Верховная Рада не смогла принять законопроект о легализации игорного бизнеса и отправила его на повторное первое чтение.

После этого президент Владимир Зеленский заявил знает, кто стоит за провалом голосования по законопроекту, и объявил войну игорным заведениям.

20 декабря Кабмин принял решение о запрете работы игорных заведений под видом государственных лотерей.