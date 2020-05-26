В рядах бойцов ООС впервые подтверждено заболевание коронавирусом

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания COVID-19, сообщил штаб ООС.

Правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. Сейчас он находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное. Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медосмотр и тестирование на коронавирус.

"Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах". – говорится в сообщении.

Ранее во всех ежедневных информационных сводках штаба ООС сообщалось, что "случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Как ранее сообщал Фокус: