Правительство уволило главу Госгеокадастра
Кабинет министров уволил руководителя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина.
"Освободить Башлыка Дениса Александровича от должности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 87 "Закона Украины" О государственной службе", – сказано в документе.
Управлять Госгеокадастром временно будет его первая заместительница Юлия Мороз.
Денис Башлык был назначен на эту должность в ноябре 2019 года. До назначения он занимал должность директора департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра.
Его уволили в соответствии с частью 1 статьи 87-1 Закона Украины "О государственной службе", которая позволяет менять руководителей госорганов в течение четырех месяцев после смены Кабмина.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохоз назначения. Рынок земли открывается с 1 июля 2021.
- В начале мая 48 нардепов обжаловали закон о рынке сельскохозяйственной земли в Конституционном суде. Позже, еще 53 народных депутата обжаловали законе в КСУ.