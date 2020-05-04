Тимошенко и еще 47 нардепов обжаловали закон о рынке земли в КСУ

Нардепы считают, что в зале находились менее 226 депутатов, а само финальное голосование состоялось после завершения дня, которое было зарегестрировано днем пленарного заседания

48 нардепов обжаловали закон о рынке сельскохозяйственной земли в Конституционном суде.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Сегодня, 4 мая 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020г № № 552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Согласно документу, депутаты во главе с Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко требуют признать закон неконституционным.

Нардепы считают, что рассмотрение поправок и предложений к законопроекту происходило с нарушением процедуры.

В частности, они утверждают, что во время рассмотрения правок в сессионом зале находились менее 226 депутатов, а само финальное голосование состоялось в 00:42 31 марта, то есть после завершения дня, которое было зарегестрировано днем пленарного заседания.

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