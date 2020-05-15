Запуск рынка земли: вторая группа депутатов обжаловала закон в КСУ

Депутаты считают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры

В четверг, 14 мая, 53 народных депутата ВРУ обжаловали в Конституционном Суде закон об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Это уже второе конституционное представление по закону о рынке земли. Первое инициировала "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко, новое – "ОПЗЖ" во главе с Василием Нимченко и Натальей Королевской.

Нардепы ссылаются на то, что только украинский народ является владельцем территории Украины и по этому вопросы, касающиеся земли как объекта собственности народа, не могут решаться без его волеизъявления на референдуме.

Также депутаты утверждают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры. Финальное голосование состоялось в 00:42 31 марта, то есть после завершения дня 30 марта, который был определен временем проведения внеочередного пленарного заседания. При этом во время рассмотрения правок в зале присутствовали меньше 226 депутатов, "то есть заседание было неполномочным".

В связи с этим авторы представления просят признать закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" №552-IX неконституционным.

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохоз назначения. Рынок земли открывается с 1 июля 2021.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам.

В начале мая 48 нардепов обжаловали закон о рынке сельскохозяйственной земли в Конституционном суде.