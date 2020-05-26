В Киеве появилась первая "кризисная комната" для жертв домашнего насилия

В Киеве открылась первая комната кризисного реагирования для жертв, пострадавших от домашнего насилия.

Об этом рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда, сообщается на официальном портале Киева.

Отмечается, что проект реализован в рамках совместной между КГГА и Фондом народонаселения ПРООН программы построения системы противодействия и предотвращения гендерно обусловленного насилия.

"В октябре прошлого года Киев подписал договор с Фондом народонаселения ПРООН относительно поддержки женщин, детей и мужчин, которые подверглись гендерно обусловленному насилию. Очень хорошо, что эта тема стала открытой, и о ней начали говорить", – отметила Хонда.

По ее словам, самая актуальная проблема сейчас – это когда женщина, часто вместе с ребенком, убегает от обидчика, оказывается просто на улице, а социальной поддержки, которая должна предоставляться, нет.

"Для этого, собственно, и была создана эта кризисная комната, которая должна стать временным пристанищем для пострадавших от насилия", – добавила чиновница.

По ее словам, за время, которое пострадавшие будут здесь находиться, они получат психологическую и юридическую помощь. Также в комнате кризисного реагирования обеспечивают питанием и средствами личной гигиены.

Она уточнила, что открытие "кризисной комнаты" является одним из этапов формирования полноценной системы противодействия насилию.

Адрес комнаты кризисного реагирования не разглашается для безопасности пострадавших от насилия.

В "кризисных комнатах" будет работать посуточно 4 психолога. Одновременно находиться в комнате кризисного реагирования могут 4 взрослых и двое детей.

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