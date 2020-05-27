Кабмин одобрил концепцию реформирования системы зарплат госслужащих

Украина
Реализацию этой концепции во всех госорганах рассчитывают провести до 2022 года

Правительство одобрило Концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих. Об этом сообщается в Facebook на странице "Реформа державного управління".

Реформа предусматривает:

  • установление должностных окладов на основе классификации должностей, в соответствии с объективной ценностью каждой должности согласно уровню ответственности и нагрузки;
  • увеличение фиксированной части заработной платы госслужащего до 70%, что исключает субъективный фактор для установления надбавок в неограниченном размере;
  • справедливое распределение средств на оплату труда между государственными органами на основе единого подхода к формированию соответствующего фонда;
  • постепенное приближение условий оплаты труда в государственном секторе к рыночному уровню с учетом показателей экономического роста.

Реализацию этой концепции во всех госорганах рассчитывают провести до 2022 года.

Напомним, вопрос зарплат госслужащих, особенно чиновников высшего уровня, был очень острым в конце 2019 года. Президент Владимир Зеленский неоднократно критиковал Кабмин за недостатки в этой сфере, требовал перемен. Кабмин разрабатывал разные концепции и проекты. Но после смены правительства и начала пандемии коронавируса все остановилось. 

На время карантина, связанного с коронавирусом, зарплаты чиновников ограничили 47 тыс. грн в месяц.

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