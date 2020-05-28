Кличко назвал два условия для ужесточения карантина в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае увеличения количества больных Covid-19, власти города могут пересмотреть ослабление карантина и вернуться к ограничениям.

Об этом Кличко заявил на брифинге.

"Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное - чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину", – сказал Кличко.

По словам мэра города, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об условиях, при которых столица может приостанавливать послабления:

Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человек на 100 тыс. населения. (Сейчас этот показатель составляет 10,72).

Если загруженность мест в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75%.

"Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же – разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город будет принимать меры и усиливать ограничения. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: давайте вместе не допустим возвращения в карантин! Давайте соблюдать правила безопасности – не будем пренебрегать масками, социальной дистанцией, будем внимательно относиться к своему здоровью! Это – несложно и очень необходимо", – сказал мэр столицы.

Как ранее сообщал Фокус: