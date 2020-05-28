Кличко назвал два условия для ужесточения карантина в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае увеличения количества больных Covid-19, власти города могут пересмотреть ослабление карантина и вернуться к ограничениям.
Об этом Кличко заявил на брифинге.
"Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное - чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину", – сказал Кличко.
По словам мэра города, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об условиях, при которых столица может приостанавливать послабления:
- Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человек на 100 тыс. населения. (Сейчас этот показатель составляет 10,72).
- Если загруженность мест в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75%.
"Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же – разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город будет принимать меры и усиливать ограничения. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: давайте вместе не допустим возвращения в карантин! Давайте соблюдать правила безопасности – не будем пренебрегать масками, социальной дистанцией, будем внимательно относиться к своему здоровью! Это – несложно и очень необходимо", – сказал мэр столицы.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- 23 мая глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за превышения допустимого уровня заболеваемости, но после разрешил, заявив, что получил новые показатели готовности регионов. Таким образом, карантин в Киеве все же был смягчен.