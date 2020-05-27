ТРЦ и отели в Киеве откроются 30 мая, – Кличко

В отелях постояльцы должны носить маски при нахождении вне номеров

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон), сообщил городской голова Виталий Кличко. Тем самым в городе продолжается смягчение условий карантина, введенного из-за коронавируса.

С соблюдением санитарных норм и регламентов их можно открывать с субботы, 30 мая.

Также с этого дня могут начать работу и гостиницы (кроме хостелов). Рестораны в отелях пока будут работать только на вынос и на обслуживание в номерах.

Установлены такие правила работы для отелей:

температурный скрининг сотрудников и постояльцев;

масочный режим вне номеров;

одновременное пребывание людей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади.

Решение о работе городских ресторанов и кафе комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно.

Напомним, 27 мая "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на девять поездов, которые начнут курсировать с 1 июня.

Как ранее сообщал Фокус: