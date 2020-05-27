ТРЦ и отели в Киеве откроются 30 мая, – Кличко
2020-05-27 13:17:18
В отелях постояльцы должны носить маски при нахождении вне номеров
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон), сообщил городской голова Виталий Кличко. Тем самым в городе продолжается смягчение условий карантина, введенного из-за коронавируса.
С соблюдением санитарных норм и регламентов их можно открывать с субботы, 30 мая.
Также с этого дня могут начать работу и гостиницы (кроме хостелов). Рестораны в отелях пока будут работать только на вынос и на обслуживание в номерах.
Установлены такие правила работы для отелей:
- температурный скрининг сотрудников и постояльцев;
- масочный режим вне номеров;
- одновременное пребывание людей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади.
Решение о работе городских ресторанов и кафе комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно.
Напомним, 27 мая "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на девять поездов, которые начнут курсировать с 1 июня.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- 23 мая глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за превышения допустимого уровня заболеваемости, но после разрешил, заявив, что получил новые показатели готовности регионов. Таким образом, карантин в Киеве все же был смягчен.