На Донбассе умер командир танковой бригады Юрий Межаков
В четверг утром, 28 мая, в зоне ООС умер командир 1-й танковой Сиверской бригады Юрий Межаков.
Об этом бригада сообщила в своем Facebook.
Сослуживцы Межакова не указали причину его смерти, а лишь обошлись формулировкой "остановилось сердце".
"Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, – за мир и свободу Украины, за достоинство и волю украинского народа", – говорится в сообщении.
Подполковник Межаков пришел в 1-ю танковую в 2018 году. В 2014-2015 годах он был начальником штаба 28-й бригады.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 мая в Луганской области возле села Трехизбенка погиб командир батальона патрульной полиции спецназначения "Луганск-1" Сергей Губанов, еще трое военных получили осколочные ранения.
- 21 мая на Луганщине, в результате попадания 120-мм мины в грузовой автомобиль погиб украинский военнослужащий. Еще один боец получил ранения и еще четверо – боевые травмы.
- 26 мая вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, погиб украинский военный.