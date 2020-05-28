На Донбассе умер командир танковой бригады Юрий Межаков

В четверг утром, 28 мая, в зоне ООС умер командир 1-й танковой Сиверской бригады Юрий Межаков.

Об этом бригада сообщила в своем Facebook.

Сослуживцы Межакова не указали причину его смерти, а лишь обошлись формулировкой "остановилось сердце".

"Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, – за мир и свободу Украины, за достоинство и волю украинского народа", – говорится в сообщении.

Подполковник Межаков пришел в 1-ю танковую в 2018 году. В 2014-2015 годах он был начальником штаба 28-й бригады.

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