Аваков: Киевские перевозчики привезли в Бровары "титушек" из Винницкой области

Причиной перестрелки в Броварах стал конфликт между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в городе, и может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов. Об этом глава МВД Арсен Аваков сообщил президенту Владимиру Зеленскому, сообщает пресс-служба ОП.

По его словам, в разборке участвовали около 100 человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, в другая группа прибыла из столицы на трех микроавтобусах из Киева.

"Киевские перевозчики позвали так называемых титушок, пригласив их из столицы и Винницкой области", – рассказал Аваков.

При этот "титушками" оказались сотрудники одной из охранных фирм.

Полиция задержала 20 человек, трое участников разборок находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести. Для задержания организаторов объявлен план-перехват для задержания организаторов. Полиция уже установила лица, которые направляли вооруженных людей из Винницы.

Аваков также добавил, что будут сделаны кадровые выводы по Винницкой области. Отметим, что главу областной полиции уже отстранили, а его зама – начальника криминальной полиции – уволили.

"Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирования надо делать", - сказал министр.

Глава МВД отметил, что много вопросов есть и к местной полиции, которая допустила такие масштабные разборки. Он добавил, что изначально в Броварах подумали, что участники конфликта – это сотрудники предприятий и водители и поэтому не направили на место правоохранителей.

Зеленский в свою очередь выразил пожелание, чтобы участники перестрелки "не вышли на волю", а полиция нашла всех заказчиков.

Как ранее сообщал Фокус:

Около 7 утра в Броварах Киевской области произошла перестрелка между перевозчиками.

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что причиной перестрелки стал конфликт между перевозчиками, которые не поделили маршрут из Броваров к станции метро "Лесная" в Киеве.