Перестрелка в Броварах: суд арестовал 11 "хулиганов"

Броварской городской суд второй день продолжает избирать меру пресечения участникам перестрелки в Броварах. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

На 60 суток без права внесения залога арестовали уже 11 человек.

При этом количество задержанных возросло до 30 (накануне в полиции сообщали о 28 задержанных). 23 из них объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 ст. УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия).

Как ранее сообщал Фокус:

Около 7 утра 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что перестрелка может быть связана с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов перевозок.

Как сообщили в МВД одна из сторон конфликта привезла "титушек" из Винницкой области. Впоследствии главу Винницкой областной полиции уже отстранили, а его зама – начальника криминальной полиции – уволили.