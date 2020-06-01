Продажи новых легковых автомобилей в Украине в мае упали на 15%

В мае украинцы приобрели и зарегистрировали около 6 тыс. новых автомобилей, что на 15% меньше чем год назад, сообщила ассоциация "Укравтопром".

Самой популярной маркой, как и годом ранее, стала Toyota. За май продано 1026 автомобилей этой марки (на 17% меньше в годовом измерении).

На втором месте вновь Renault – 851 авто (на 12% меньше).

Третье место у KIA – 671 автомобиль (51% роста).

На четвертом месте Skoda – 289 авто (минус 9%).

Пятый – Mercedes-Benz – 270 авто (рост на 71%).

Самым продаваемым автомобилем в мае стал KIA Sportage с результатом – 593 единицы.

Всего за пять месяцев 2020 года зарегистрировано почти 30 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в апреле поставлено на учет 3,7 тыс. новых легковых авто. То есть за май рынок вырос на 62%.

Напомним, в первом квартале украинцы приобрели и поставили на учет 99 800 легковых автомобилей: 20 300 новых и 79 500 растаможенных б/у.

Как ранее сообщал Фокус: