Продажи новых легковых автомобилей в Украине в мае упали на 15%
В мае украинцы приобрели и зарегистрировали около 6 тыс. новых автомобилей, что на 15% меньше чем год назад, сообщила ассоциация "Укравтопром".
Самой популярной маркой, как и годом ранее, стала Toyota. За май продано 1026 автомобилей этой марки (на 17% меньше в годовом измерении).
На втором месте вновь Renault – 851 авто (на 12% меньше).
Третье место у KIA – 671 автомобиль (51% роста).
На четвертом месте Skoda – 289 авто (минус 9%).
Пятый – Mercedes-Benz – 270 авто (рост на 71%).
Самым продаваемым автомобилем в мае стал KIA Sportage с результатом – 593 единицы.
Всего за пять месяцев 2020 года зарегистрировано почти 30 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом в апреле поставлено на учет 3,7 тыс. новых легковых авто. То есть за май рынок вырос на 62%.
Напомним, в первом квартале украинцы приобрели и поставили на учет 99 800 легковых автомобилей: 20 300 новых и 79 500 растаможенных б/у.
Как ранее сообщал Фокус:
- За первый месяц 2020 года украинцы приобрели 587 легковых электромобилей, что на треть больше, чем годом ранее.
- Юбилейный 90-й Женевский автосалон, который должен был открыться для прессы уже 2 марта, отменен из-за коронавируса.
- Автосалон в Пекине Auto China 2020 отложен на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. Он должен был состояться с 21 по 30 апреля.