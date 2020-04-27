Автопродажи в первом квартале упали в два раза

Хотя за первую неделю карантина рост продаж новых легковых авто составил 74%

В I-ом квартале украинцы приобрели и поставили на учет 99 800 легковых автомобилей: 20 300 новых и 79 500 растаможенных б/у. Об этом сообщил "Укравтопром".

По сравнению с январем-мартом 2019 года первичный рынок легковых авто уменьшился более чем в два раза. На это повлияли отмена льготной регистрации импортируемых авто с пробегом и приостановка с середины марта регистраций подержанных авто, вызванная карантином.

При этом количество регистраций новых легковых авто по итогам квартала выросло на 11%, однако это не смогло компенсировать общее падение.

Среди новых автомобилей самым популярным в I-ом квартале был компактный кроссовер Renault Duster, лидером среди б/у авто – Volkswagen Passat.

Топ-10 новых легковых авто в январе-марте

Renault Duster – 1479 шт .; Toyota RAV-4 – 1312; KIA Sportage – 1252; Renault Logan – 960; Renault Sandero – 780; Nissan X-Trail – 603; Skoda Octavia – 598; Toyota Land Cruiser Prado – 591; Hyundai Tucson – 525; Mazda CX5 – 443.

То-10 подержанных машин

Volkswagen Passat – 4684 шт.; Renault Megane – 4569; Skoda Octavia – 4289; Volkswagen Golf – 3536; Ford Focus – 3005; Skoda Fabia – 2209; Opel Astra – 1983; Volkswagen Jetta – 1800; Opel Zafira – 1734; Nissan Rogue – 1463.

В марте украинцы купили и зарегистрировали 6244 новых легковых автомобилей, что на 15% меньше аналогичного показателя 2019 года. Хотя за первую неделю карантина в Auto-Consulting зафиксировал рост продаж новых легковых авто на 74%.

Напомним, в 2019 году в Украине поставили на учет 88 500 новых легковых автомобилей, что на 8% больше показателя 2018 года. При этом украинскую регистрацию получили 408 100 подержанных автомобилей, что в 3,5 раза превышает показатель 2018 года.

Как ранее сообщал Фокус: