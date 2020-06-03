Кабмин с 5 июня разрешил полноценную работу ресторанов и внутренние авиаперелеты
"5 июня мы запустим внутреннее авиасообщение, с 15-го – зарубежное. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри помещений. Все правила о дистанции и дезинфекции должны выполняться", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Требования для кафе и ресторанов такие:
- 1,5 метра между столами;
- за столом не более четырех человек (не включая детей до 14 лет);
- посетители в ресторане должны быть в маске, которую можно снять во время еды;
- персонал постоянно использует средства индивидуальной защиты.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня в Украине начался третий этап выхода из карантина. Разрешается открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.
- Укрзализныця уже частично восстановила движение электричек и пассажирских поездов.