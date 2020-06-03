Процесс обмена пленными затормозился, – Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом заявил, что процесс обмена пленными с ОРДЛО затормозился. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Причиной торможения процесса Ермак назвал отказ другой стороны допустить к местам содержания заложников представителей Международного комитета Красного Креста.
"Движение к следующему взаимному освобождению, к сожалению, пока затормозилось. И нам мешает не только эпидемия коронавируса, но и конкретное невыполнение другой стороной договоренности Нормандского саммита в Париже о допуске представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания заложников на временно оккупированных территориях", – отметил Андрей Ермак.
Стороны, тем не менее, согласились, что со времени проведения декабрьского саммита "нормандской четверки" во взаимном освобождении удерживаемых лиц достигнут ощутимый прогресс.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце января президент Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.
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16 апреля обмен проходил в два этапа. Сначала возле оккупированной Горловки в так называемой "ДНР" украинская сторона получила девять своих граждан. Позже обмен проходил в Луганской области, где Украина вернула еще 11 удерживаемых боевиками человек.
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По словам президента Украины Владимира Зеленского, после карантина может быть более масштабный обмен пленными.