Гордон назвал себя учеником Кашпировского и признался в практике "шаманского" гипноза

Журналист Дмитрий Гордон утверждает, что владеет спецприемами, с помощью которых способен гипнотизировать людей во время интервью. Об это он сказал в опубликованном на YouTube интервью телеканалу "Украина 24".

"Я неоднократно говорил в свое время, что хорошее интервью – это всегда и гипноз в том числе, это шаманство, когда "входишь" в человека и живешь его жизнью, "ныряешь" в него", – отметил Гордон.

По его словам, это профессиональные приемы, которые, как оказалось, не всегда можно обсуждать публично.

Гордон признался, что считает себя учеником своего друга Анатолия Кашпировского, у которого обучился "навыкам психологического влияния".

Так Гордон ответил на вопрос журналиста "Украины 24" о том, действительно ли применял гипноз при общении с террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым).

В свою очередь сам боевик заявлял, что Гордон пытался его гипнотизировать во время интервью. Об этом он заявил во время эфира на YouTube-канале одному из российских пропагандистов.

"У меня вообще сложилось впечатление (может быть, оно обманчивое), что он (Гордон, – ред) пытался осуществлять некое психологическое давление путем… Конечно, через камеру это сделать чрезвычайно сложно, но, говорят, некоторые умеют. Типа гипноза что-то. То есть вот такие черные, абсолютно угольные глаза… Не знаю, носит ли он специальные линзы или у него действительно во всю радужку…", – заявил Гиркин.

Террорист добавил, что большую часть интервью складывалось впечатление, что его допрашивает "строгий, жесткий следователь", а не представитель СМИ.

Как ранее сообщал Фокус:

18 мая Дмитрий Гордон взял интервью у российского террориста Игоря Гиркина. До этого он пообщался с Поклонской. Вчера в СБУ заявили, что проверят интервью. Сам Гордон сообщил, что брал интервью у Гиркина при содействии спецслужб, а флешки отправил в Гаагу.

В СБУ сообщили, что Дмитрий Гордон сам инициировал интервью с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской.

Служба безопасности Украины изучает интервью журналиста Дмитрия Гордона с "экс-министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным и "прокурором Крыма" Натальей Поклонской.