Мэр Львова просит правительство ослабить карантин в городе

Мэр Львова Андрей Садовой попросил у правительства смягчить карантин в городе. Об этом мэр написал в Facebook.

Садовой попросил у Кабмина разрешить в городе работу спортивных учреждений, а также восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок.

"На выходных было совместное совещания с премьер-министром. Вместе с Максимом Козицким (глава Львовской облгосадминистрации, – ред.) убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных учреждений", – написал Садовой.

Он также подчеркнул необходимость возобновления всех областных маршрутов в режиме спецперевозок, так как, по его словам, около 150 тыс. человек ежедневно приезжают во Львов из соседних городов и сел.

"Уже третий месяц они вынуждены искать альтернативные (часто незаконные и опасные) способы, чтобы попасть в город. Также я считают, что мы можем восстановить работу фитнес-центров", – добавил львовский мэр.

Садовой отметил, что в городе уже есть протоколы для работы спортивных учреждений в условиях карантина. Мэр надеется, что в правительстве эти просьбы услышат "и уже завтра (9 июня, – ред.) на заседании эти инициативы будут учтены".

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