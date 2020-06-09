В Киеве появилась новая остановка экспресса в аэропорт "Борисполь"

Укрзализныция закончила строительство на Выдубичах остановки для экспресса в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По его словам, благодаря новой высокой пассажирской платформе станция "Выдубичи" сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростных поездов "Интерсити" и "Интерсити +".

"После обновления станция "Выдубичи" в Киеве объединяет в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, авто, авиа и метрополитен", – цитирует пресс-служба министра.

В рамках реконструкции станции "Выдубичи" железнодорожники построили новую высокую пассажирскую платформу длиной 108 м, лестницы и кассовый павильон, а также смонтировали навес платформы с водосточной системой над выходом из станции метрополитена.

Кроме того, на станции обустроили электроосвещение, громкоговорящее оповещение, информационные табло и благоустроили территорию. Также будет установлена передвижная платформа.

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