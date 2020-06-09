В Киеве появилась новая остановка экспресса в аэропорт "Борисполь"
Укрзализныция закончила строительство на Выдубичах остановки для экспресса в аэропорт "Борисполь".
Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия.
По его словам, благодаря новой высокой пассажирской платформе станция "Выдубичи" сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростных поездов "Интерсити" и "Интерсити +".
"После обновления станция "Выдубичи" в Киеве объединяет в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, авто, авиа и метрополитен", – цитирует пресс-служба министра.
В рамках реконструкции станции "Выдубичи" железнодорожники построили новую высокую пассажирскую платформу длиной 108 м, лестницы и кассовый павильон, а также смонтировали навес платформы с водосточной системой над выходом из станции метрополитена.
Кроме того, на станции обустроили электроосвещение, громкоговорящее оповещение, информационные табло и благоустроили территорию. Также будет установлена передвижная платформа.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Укрзализныця" запустила Kyiv Boryspil Express 30 ноября 2018 года. Длина маршрута 37,5 километра.
- В настоящее время весь подвижный состав экспресса - польские рельсовые автобусы Pesa. В каждом из вагонов расположено 81 сидячее место и специальные площади для людей с ограниченными возможностями.
- В декабре 2019 года в районе станции метро "Выдубичи" завершено строительство одноименной остановочной платформы.
- В Международном аэропорту "Борисполь" рассказали, каких правил придется придерживаться пассажирам после возобновления внутреннего авиасообщения.