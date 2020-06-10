Житель Днепра выловил 50-килограммового сома
Видеоблогер из Днепра Александр Громадский в ходе подводной охоты загарпунил огромного сома. 51-килограммовая рыбина стала крупнейшей в списке его "усатых трофеев" за последние восемь лет, написал он в Facebook.
Охотник долго разыскивал добычу на глубине около семи метров и в определенный момент вышел на сома прямо в лоб. Тот стремительно развернулся к яме, но охотник успел выстрелить из гарпуна. После этого последовала долгая и тяжелая борьба, но в конце концов сом оказался на берегу реки.
В комментариях под постом большинство поздравляют Громадского с трофеем, но некоторые комментаторы спрашивают, зачем было убивать такого красавца? И написали, что вряд ли стоит гордиться такой охотой.
Как ранее сообщал Фокус:
- Инженеры создали реактивного робота-ската. Робот умеет выпрыгивать из воды на 26 метров в длину.
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- Американец выловил одну из древнейших рыб на планете, весом 77 кг. Чтобы вытащить улов мужчине понадобилась помощь местных егерей.