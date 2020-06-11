Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, трое раненых бойцов ВСУ
За сутки пророссийские боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Оккупанты открывали огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Тарамчук, Авдеевка, Марьинка, Луганское, Хутор Вильный, Троицкое, Попасная.
По данным украинской разведки, уничтожены два российских наемника.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вражеский снайпер обстрелял опорные пункты неподалеку Чармалыка. Минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем противник дважды применил у Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие – вблизи Новотроицкого.
За текущие сутки еще один украинский защитник получил ранения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 8 июня в зоне ООС пророссийские боевики 11 раз нарушали режим тишины. Ранен был один украинский военный.
- Под Авдеевкой в Донецкой области утром 9 июня подорвался автомобиль "Спартан" Вооруженных сил Украины. Минно-взрывные травмы получили 10 военнослужащих.