Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, трое раненых бойцов ВСУ

За сутки пророссийские боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Оккупанты открывали огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Тарамчук, Авдеевка, Марьинка, Луганское, Хутор Вильный, Троицкое, Попасная.

По данным украинской разведки, уничтожены два российских наемника.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вражеский снайпер обстрелял опорные пункты неподалеку Чармалыка. Минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем противник дважды применил у Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие – вблизи Новотроицкого.

За текущие сутки еще один украинский защитник получил ранения.

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