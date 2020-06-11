Святослав Вакарчук решил сложить депутатский мандат

Святослав Вакарчук объявил о решении сложить мандат народного депутат. Об этом он заявил на брифинге в Мариинском парке.

"Я сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата. Это решение не означает, что я прекращаю политическую деятельность или, не дай Бог, прекращаю свою деятельность в партии "Голос". Мы большая дружная семья. У нас много планов. И я готов делать все для победы этой партии", - сказал он.

Также он рассказал, что готовит масштабный образовательный проект. Его детали он пообещал сообщить позже.

Напомним, заявление Вакарчука еще должна утвердить Верховная Рада.

Как сообщило издание LB.ua со ссылкой на источники в партии "Голос", это решение связывают с рядом факторов. Так в партии был конфликт вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук отказался подписывать проект постановления за его отставку министра.

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После избрания в марте Киры Рудык главой "Голоса", Вакарчук практически полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни. "Он всячески подчеркивал, что является обычным членом команды", – говорит источник.

Кроме того, в партии также связывают решение Вакарчука с приближением местных выборов. Часть партии считает, что "Голосу" необходимо более жесткое позиционирование, а Вакарчук, якобы, против этого.

Напомним, в мае 2019 года Вакарчук создал партию "Голос" для участия во внеочередных парламентских выборах.

В 2007 году на внеочередных выборах в Верховную Раду Вакарчук был 15-м номером в списке "Нашей Украины – Народной самообороны", получил депутатский мандат, но через год добровольно сложил полномочия.

Место Вакарчука в Верховной Раде должна занять Алина Свидерская, №19 в избирательном списке "Голоса". Она - юрист, правозащитник, закончила Киево-Могилянскую академию по специальности "правоведение". В 2015 году была советником министра экономики по вопросам дерегуляции. С 2016 года - партнер в компании Aice Hydro AS, с 2017 года - глава и сооснователь общественной организации "Лаборатория чистой энергетики".

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