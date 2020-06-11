ЦИК разрешил украинцам голосовать на выборах без прописки

Центральная избирательная комиссия разрешила голосовать без прописки.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Более миллиона избирателей без зарегистрированного места жительства получат возможность реализовать свое избирательное право. Постановление вступит в силу с 1 июля.

"Речь идет об избирателях, которые не имеют зарегистрированного места жительства. К этой категории относятся и лица, которым на момент голосования только исполнилось 18 лет, а значит – они получили право голоса, но по определенным причинам не имели возможности зарегистрироваться по месту жительства. Поэтому ЦИК по собственной инициативе решил урегулировать этот вопрос", – сказано в сообщении.

Для голосования нужно обратиться с заявлением к органу ведения Государственного реестра избирателей в период между выборами или в первые пять дней избирательного процесса. При этом определенный по месту фактического жительства избирательный адрес нельзя будет изменить в течение полугода. Адрес фактического проживания будет зафиксирован как избирательный адрес украинца.

Завяление можно будет подать как лично, так и через интернет.

"Благодаря этому документу, безусловно, существенно увеличится и количество избирателей, которые смогут принять участие в голосовании. В частности, и во время очередных местных выборов, которые должны состояться осенью текущего года", – подчеркнул глава ЦИК Олег Диденко.

Изначально при отсутствии прописки запрещалось участвовать в любых выборах, а теперь проголосовать можно будет и на общегосударственных, и на местных выборах – по месту фактического проживания.

В декабре прошлого года ЦИК приняла порядок временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. Документ предполагал подачу заявления об изменении места голосования через электронную форму, а также через уполномоченное лицо.

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