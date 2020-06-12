Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, трое военных ранены

Украина
По данным разведки, бойцы ВСУ уничтожили восемь российских оккупантов

За сутки 11 июня на Донбассе боевики совершили 16 обстрелов, двое украинских военных были ранены, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в пятницу, 12 июня.

Оккупанты открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы вблизи Марьинки, Новомихайловки, Гнутово, Новотроицкого, Чермалыка и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку от Орехово, хутора Вольный, Крымского, Новоалександровки и Луганского.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность", – говорится в сообщении штаба.

По данным разведки, 11 июня бойцы ВСУ уничтожили восемь российских оккупантов и еще как минимум восьмерых ранили.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские опорные пункты недалеко от Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по позициям ООС у Верхнеторецкого российские наемники применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Как ранее сообщал Фокус: