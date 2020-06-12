Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, трое военных ранены
За сутки 11 июня на Донбассе боевики совершили 16 обстрелов, двое украинских военных были ранены, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в пятницу, 12 июня.
Оккупанты открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы вблизи Марьинки, Новомихайловки, Гнутово, Новотроицкого, Чермалыка и Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку от Орехово, хутора Вольный, Крымского, Новоалександровки и Луганского.
"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность", – говорится в сообщении штаба.
По данным разведки, 11 июня бойцы ВСУ уничтожили восемь российских оккупантов и еще как минимум восьмерых ранили.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские опорные пункты недалеко от Луганского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по позициям ООС у Верхнеторецкого российские наемники применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 8 июня в зоне ООС пророссийские боевики 11 раз нарушали режим тишины. Ранен был один украинский военный.
- Под Авдеевкой в Донецкой области утром 9 июня подорвался автомобиль "Спартан" Вооруженных сил Украины. Минно-взрывные травмы получили 10 военнослужащих.
- 10 июня пророссийские боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения.