Грузия не будет портить отношения с Украиной из-за высказываний Саакашвили

Грузия не будет портить отношения с Грузией из-за недавних заявлений Михаила Саакашвили, который является председателем исполнительного комитета Совета реформ Украины.

Об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, сообщает Грузия Online.

"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека наше партнерство оказалось под угрозой", – заявил Залкалиани.

По его словам, высказывания Саакашвили были личным мнением человека, который официальным представителем украинских властей не является.

"Даже если он не занимал бы какую-то должность и был бы рядовым гражданином, наше законодательство категорически запрещает иностранному гражданину вмешиваться в наш избирательный процесс", – сообщил глава МИД Грузии.

Напомним, украинского посла в Тбилиси Игоря Долгова вызвали для объяснений в грузинский МИД из-за заявлений главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили о выборах в Грузии.

Как ранее сообщал Фокус:

7 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.