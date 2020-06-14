Министр финансов Сергей Марченко заявил, что прездиент Украины Владимир Зеленский поручил провести пробное ВНО бесплатно.

Об этом сообщает Украинская правда.

"В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО президент поручил провести онлайн тестирование бесплатно. Всего для прохождения пробного ВНО зарегистрировались более 362 000 участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривен будут компенсированы в полном объеме", – сказал Марченко.

При этом, Украинский центр оценивания качества образования заявил, что не может вернуть деньги, которые абитуриенты заплатили за участие в пробном внешнем независимом оценивании, сообщает Osvita.ua.

УЦОКО заявляет, что деньги уже были потрачены на подготовку тестовых заданий. При этом, центр обеспечит получение участниками бумажных тестовых тетрадей, а также проведение пробного тестирования онлайн.

"Сейчас тестовые тетради участников находятся на пунктах проведения пробного ВНО и каждый участник тестирования сможет получить собственный тестовую тетрадь по отдельной процедуре, о которой будет сообщено дополнительно", – сообщили в УЦОКО.

При расчете цены учитываются расходы на составление тестов, перевод их на языки нацменьшинств, создание звуковых документов, подготовка макетов тестовых тетрадей, бланков ответов, информационных бюллетеней.

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