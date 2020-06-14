Зеленский поручил провести пробное ВНО бесплатно
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что прездиент Украины Владимир Зеленский поручил провести пробное ВНО бесплатно.
Об этом сообщает Украинская правда.
"В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО президент поручил провести онлайн тестирование бесплатно. Всего для прохождения пробного ВНО зарегистрировались более 362 000 участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривен будут компенсированы в полном объеме", – сказал Марченко.
При этом, Украинский центр оценивания качества образования заявил, что не может вернуть деньги, которые абитуриенты заплатили за участие в пробном внешнем независимом оценивании, сообщает Osvita.ua.
УЦОКО заявляет, что деньги уже были потрачены на подготовку тестовых заданий. При этом, центр обеспечит получение участниками бумажных тестовых тетрадей, а также проведение пробного тестирования онлайн.
"Сейчас тестовые тетради участников находятся на пунктах проведения пробного ВНО и каждый участник тестирования сможет получить собственный тестовую тетрадь по отдельной процедуре, о которой будет сообщено дополнительно", – сообщили в УЦОКО.
При расчете цены учитываются расходы на составление тестов, перевод их на языки нацменьшинств, создание звуковых документов, подготовка макетов тестовых тетрадей, бланков ответов, информационных бюллетеней.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 июня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил об отмене пробного ВНО из-за эпидемии коронавируса.
- Украинский центр оценивания качества образования просит участников пробного ВНО и сотрудников на пунктах тестирования 15 и 17 июня не приходить на пункты проведения ВНО. Исключение – ответственные за пункты и их помощники.
- Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Кабмина прогнозов и решений из-за увеличения в стране числа заболевших коронавирусом, а также требует тщательных проверок мест скопления людей.
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Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях 20-22 июня рассмотрит вопрос о начале основной сессии внешнего оценивания.