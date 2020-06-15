Пункты пропуска с оккупированным Крымом заработали в полном объеме
По состоянию на понедельник, 15 июня, все КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом возобновили свою работу в полном объеме.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"С 14 июня во исполнение требований постановления Кабинета министров ... полностью восстановлено пропуск во всех контрольных пунктах въезда / выезда на границе с ВОТ АР Крым. В течение 14 июня никаких очередей или задержек не возникало", – сказано в сообщении.
В первый день возобновления работы пунктов пропуска в Крым пропустили 54 человека. При этом 12 лицам российские оккупанты отказали в пропуске, мотивируя отсутствием достаточных оснований.
"С оккупированного Крыма пропущено 108 человек. Все они будут проходить самоизоляцию ... во время карантина пограничники отказывают в выезде из временно оккупированной территории Украины лицам, не дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома", – сообщили в ГПСУ.
Как ранее сообщал Фокус:
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