Боевики начали пропускать людей через КПВВ "Станица Луганская"
Пункт пропуска "Марьинка" остается заблокированным
Боевики спустя три дня блокировки начали пропускать людей на подконтрольную Украине территорию через КПВВ "Станица Луганская". Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
"Российские вооруженные формирования частично разблокировали пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском. По состоянию на 10.00 13 июня через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента", – говорится в сообщении.
Абитуриенты приехали на пробное внешнее оценивание, но его проведения накануне отменили.
В Госпогранслужбе также сообщили, что пропуск лиц с временно оккупированной территории на контролируемую будет происходить с 7 утра до 13, а с 13 до 17 – будут пропускать в обратном направлении.
Пункт пропуска "Марьинка" остается заблокированным. Двое мужчин, которые 11 июня пересекли КПВВ, надеясь на пропуск, до сих пор стоят перед блокпостом оккупантов.
Как ранее сообщал Фокус:
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что КПВВ на линии разграничения готовятся будут открыты с 10 июня.
- Террористы "ЛНР" отказались открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны.
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Боевики "ЛДНР" выдвинули условия для открытия со своей стороны пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в Донбассе.
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В пункте пропуска "Марьинка" умер мужчина, который после нескольких месяцев лечения в Украине пытался вернуться к семье в Донецк.