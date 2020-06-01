Боевики спустя три дня блокировки начали пропускать людей на подконтрольную Украине территорию через КПВВ "Станица Луганская". Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Российские вооруженные формирования частично разблокировали пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском. По состоянию на 10.00 13 июня через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента", – говорится в сообщении.

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Абитуриенты приехали на пробное внешнее оценивание, но его проведения накануне отменили.

В Госпогранслужбе также сообщили, что пропуск лиц с временно оккупированной территории на контролируемую будет происходить с 7 утра до 13, а с 13 до 17 – будут пропускать в обратном направлении.

Пункт пропуска "Марьинка" остается заблокированным. Двое мужчин, которые 11 июня пересекли КПВВ, надеясь на пропуск, до сих пор стоят перед блокпостом оккупантов.

Как ранее сообщал Фокус: