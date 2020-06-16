Адекватный ответ: "королевские" пехотинцы точным ударом уничтожили склад боеприпасов боевиков

Украина
Склад удалось уничтожить точечным ударом дежурных сил

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила точечным ударом уничтожили склад боеприпасов боевиков на Донбассе. Соответствующее видео размещено в Facebook на странице "королевских" пехотинцев.

Они пишут, что в июне обнаружили место сосредоточения боеприпасов боевиков, которые свозили туда в течение нескольких суток. Склад удалось уничтожить точечным ударом дежурных сил.

"Приглашаем посмотреть, как выглядит адекватный ответ по вражеским позициям, о котором вы так часто читаете в сводках операции объединенных сил", – предложили бойцы 24 ОМБр.

Как ранее сообщал Фокус: 

  • За сутки 15 июня боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один – боевую травму.
  • Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.
  • Такая реакция РФ связана с тем, что с 9 июня переселенцы с Донбасса будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
  • "Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", – сказал по этому поводу Грызлов.