Адекватный ответ: "королевские" пехотинцы точным ударом уничтожили склад боеприпасов боевиков
Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила точечным ударом уничтожили склад боеприпасов боевиков на Донбассе. Соответствующее видео размещено в Facebook на странице "королевских" пехотинцев.
Они пишут, что в июне обнаружили место сосредоточения боеприпасов боевиков, которые свозили туда в течение нескольких суток. Склад удалось уничтожить точечным ударом дежурных сил.
"Приглашаем посмотреть, как выглядит адекватный ответ по вражеским позициям, о котором вы так часто читаете в сводках операции объединенных сил", – предложили бойцы 24 ОМБр.
Как ранее сообщал Фокус:
- За сутки 15 июня боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один – боевую травму.
- Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.
- Такая реакция РФ связана с тем, что с 9 июня переселенцы с Донбасса будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
- "Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", – сказал по этому поводу Грызлов.