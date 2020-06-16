У Петра Порошенко умер отец

Во вторник, 16 июня, в возрасте 84 лет умер Алексей Порошенко, отец пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба "Европейской солидарности".

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко", – говорится в сообщении.

Алексей Порошенко был депутатом Винницкого облсовета. Он работал генеральным директором финансово-промышленной группы "Укрпроминвест". В 2009 году получил звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед Украиной "в развитии агропромышленного комплекса, внедрении современных технологий выращивания сельхозкультур".

Как писал накануне политолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале, у Алексея Порошенко случился инсульт.

"У Алексея Порошенко, отца народного депутата от Нашей Украины Петра Порошенко, случился геморрагический инсульт", – написал он.

Он был госпитализирован в одну из киевских клиник.

Как ранее сообщал Фокус: