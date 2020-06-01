Офис генпрокурора будет просить суд об аресте Порошенко
Сейчас готовится ходатайство
В Офисе генпрокурора заявили, что пятый президент Петр Порошенко подозревается в побуждении главы Службы внешней разведки к превышению служебных полномочий путем издания "преступного" указа.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки (СВР) Украины к превышению им власти и служебных полномочий", – сказано в сообщении.
Сейчас готовится ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
По словам адвоката Ильи Новикова, дело о котором идет речь касается назначения Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки в июле 2018 года якобы в обход процедуры.
"Это абсурд. Бывший генпрокурор господин Рябошапка говорил, что это юридический трэш. И так оно на самом деле – это юридический трэш", – заявил Новиков, сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".
Как ранее сообщал Фокус
- На 22 мая ГБР уже вызывало Порошенко на допрос в качестве свидетеля с помощью видеоповестки по делу о "контрабанде картин". Однако тогда Порошенко в ГБР не пришел. Вместо этого он открыл выставку картин, которые фигурируют в деле, в Музее Гончара. На выставку пришли следователи ГБР и описали картины. Сам Порошенко заявил, что картины были куплены и легально ввезены в Украину задолго до его президентской каденции – в 2012 году.
- Печерский районный суд Киева разрешил ГБР осуществить привод экс-президента Петра Порошенко на допрос 10 июня по "делу картин". Порошенко прибыл на допрос.
- В этот же день ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки. При этом допрос по "делу картин" не состоялся.