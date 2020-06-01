По словам сопредседателя фракции Артура Герасимова, что возле дома Порошенко были замечены автомобили с несуществующими в базе данных номерами и неизвестными людьми

Во фракции "Европейская солидарность" заявили, что за их лидером, пятым президентом Украины Петром Порошенко ведется незаконная слежка. Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

По словам сопредседателя фракции Артура Герасимова, возле дома Порошенко были замечены автомобили с несуществующими в базе данных номерами и неизвестными людьми.

"Вчера недалеко от его дома были зафиксированы неизвестные автомобили марки Toyota и Volkswagen, и микроавтобус Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться, назвать себя. А что касается номеров, которые были на этих машинах, то таких номеров в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: это номера прикрытия и подтверждает тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка", – приводит слова Герасимова пресс-служба "Евросолидарности".

Герасимов обнародовал фотографии этих автомобилей.

Напомним, ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки. Также в Офисе генпрокурора сообщили, что сейчас готовится ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью УП заявил, что с Порошенко нельзя договариваться. По словам президента, это говорят как его бывшие друзья, так и бывшие враги.