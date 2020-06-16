В селе возле Винницы пьяная женщина сбила четырех детей
В понедельник, 15 июня, в селе Слободка около Винницы четверо маленьких детей, которые игрались возле двора, попали под автомобиль.
Об этом говорится на сайте полиции.
Отмечается, что трагедия произошла около 21:50, когда машина разворачивалась задним ходом.
32-летняя женщина, находившаяся за рулем ВАЗ-21103, была пьяной. "Драггер" зафиксировал 1,07 промилле алкоголя в ее организме, это в пять раз выше допустимой нормы. Ее задержали в процессуальном порядке.
Пострадавшие – дети в возрасте от 4 до 8 лет. Все они госпитализированы в Винницкую областную детскую клиническую больницу. Самый старший мальчик находится в травматической коме с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой.
Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса. За такое правонарушение женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
Как ранее сообщал Фокус:
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