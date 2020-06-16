Оснований для переноса или отмены ВНО сейчас нет, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания на данный момент нет.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом", – сказал премьер на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Шмыгаль перечислил показатели, при которых ВНО будет переноситься, а именно:

более 60 активных больных на 100 тысяч населения в среднем по Украине;

более 50% областей, где превышены три общенациональных показателя – количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более чем 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием меньше чем 12 человек на 100 тысяч населения.

"Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В ином случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника мы начинаем плановый процесс ВНО", – подытожил Шмыгаль.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил провести пробное ВНО бесплатно.

Как ранее сообщал Фокус:

13 июня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил об отмене пробного ВНО из-за эпидемии коронавируса.

Украинский центр оценивания качества образования просит участников пробного ВНО и сотрудников на пунктах тестирования 15 и 17 июня не приходить на пункты проведения ВНО. Исключение – ответственные за пункты и их помощники.