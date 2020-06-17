Статистика коронавируса в Украине на 17 июня: два новых антирекорда

По состоянию на 17 июня в Украине коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 33 234.

За последние сутки жертвами инфекции стал 31 пациент. Всего от коронавируса умерли уже 943 человека.

Отметим, что суточный прирост новых больных и количество жертв за сутки – новые антирекорды для Украины.

От коронавирусной инфекции вылечились за сутки 414 украинцев, количество выздоровевших достигло 14 942.

Во Львовской и Закарпатской областях выявлено наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки.

Статистика случаев инфицирования по регионам Украины на 17 июня:

– Черновицкая – 4082 заболевших (69 за сутки);

– Киев – 4026 (41);

– Львовская – 3227 (155);

– Ровенская – 2499 (26);

– Киевская – 2078 (29);

– Ивано–Франковская – 1849 (40);

– Закарпатская – 1808 (82);

– Харьковская – 1652 (57);

– Волынская – 1554 (55);

– Тернопольская – 1510 (27);

– Винницкая – 1500 (45);

– Одесская – 1158 (25);

– Житомирская – 1147 (46);

– Днепропетровская – 1012 (8);

– Кировоградская – 592 (2);

– Черкасская – 564 (2);

– Хмельницкая – 577 (17);

– Запорожская – 538 (7);

– Черниговская – 427 (3);

– Донецкая – 338 (4);

– Николаевская – 323 (2);

– Полтавская – 281 (2);

– Сумская – 230 (2);

– Херсонская – 183 (0);

– Луганская – 66 (6).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус: