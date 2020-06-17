Возле одесского аэропорта упал легкомоторный самолет: один из пилотов погиб

Самолет Y1 "Дельфин" Одесского авиационного завода совершил жесткую посадку в районе 6 км Овидиопольской дороги (это недалеко от аэропорта), сообщило местное издание "Думская".

Национальная полиция заявила, что на момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой госпитализирован.

Напомним, четырехместный самолет "Дельфин" – собственная разработка предприятия. Первый полет он совершил в 2010 году, но остался невостребованным. В конце мая завод возобновил испытания летательного аппарата.

Фото и видео, сделанные очевидцами на месте события:

Как ранее сообщал Фокус: