СБУ задержала мужчину, призывавшего к созданию "Одесской народной республики"

В Одессе контрразведчики СБУ задержали местного жителя, который пытался дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Установлено, что одессит наладил связи с пророссийскими боевиками из ОРДЛО и по их заданию размещал на различных страницах в соцсетях деструктивные материалы. Он призывал жителей области поддержать псевдогосударственные образования "ЛДНР" и выход области из состава Украины, подстрекал к созданию так называемой "Одесской народной республики".

Силовики провели обыски по местам регистрации и проживания злоумышленника в Одессе. Найденные материалы свидетельствуют о его деятельности в ущерб госбезопасности.

Следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

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