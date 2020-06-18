ГБР вызвало Януковича к следователю по делу экс-главы Генштаба Заманы
Государственное бюро расследований повторно вызвало бывшего президента Украины Виктора Януковича к следователю.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Он вызывается для получения процессуального статуса и проведения следственных действий в уголовном производстве №62019000000000046. Это производство касается бывшего начальника генштаба ВСУ Владимира Заманы, подозреваемого в государственной измене, пишет Укринформ.
"В связи с неявкой 30.04.2020 и 13.05.2020, согласно с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Виктор Федорович Янукович, 09.07.1950 года рождения, на 11 часов 23 июня", – говорится в повестке.
Янукович уволил Заману, по неофициальной информации, за то, что тот отказался дать приказ на выдвижение на Киев десантной дивизии из Днепропетровска.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 февраля2019 года был задержан экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковника Владимир Замана Замане инкриминировали ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса, а именно "госизмена". По его словам, на 31 декабря 2012 года численность Вооруженных сил Украины должна была составлять 179 тысяч человек, в том числе непосредственно солдат - 131 тысяча. Однако по личным директивам Заманы это количество было снижено на 4646 человек.
- Владимир Замана считает абсурдными обвинения, поскольку выполнял приказы, принятые руководством страны. 24 мая Апелляционный суд освободил генерала Заману из-под стражи.