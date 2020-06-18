Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных дел против Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщает издание Гордон.

Все три уголовных дела в отношении экс-президента были открыты по заявлениям бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова.

"Производства относительно назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Все эти производства были внесены в ЕРДР по заявлению Андрея Портнова" – сказала Венедиктова.

Она подчеркнула, что уголовное производство, в рамках которого Порошенко сообщили о подозрении, было начато по заявлению главы Службы внешней разведки.

"В этом вся разница. Когда заявление о преступлении подает глава внешней разведки, то, наверное, и следственная, и судебная перспектива совсем иная", – отметила Венедиктова.

Она также подтвердила, что существует производство относительно разжигания межрелигиозной розни при создании ПЦУ.

"Почему она (информация об этом деле) всплыла сегодня – мне неизвестно", – уточнила Венедиктова.

В то же время она отметила, что "у нас тысячи производств фактовых есть, и что касается Порошенко, их там до 20".

Венедиктова подчеркнула, что "никто в нашей стране не должен открывать производство, чтобы осуществлять политическое давление".

"Но если есть дела, и их много, их надо либо закрывать, либо идти с ними в суд, и пусть суд решает, выносит по ним решения, и это правильно, демократично, это правовое государство", – отметила генпрокурор.

Напомним, сегодня, 18 июня, пятый президент Украины Петр Порошенко под зданием Печерского райсуда Киева заявил, что против него возбуждено еще одно уголовное дело, на это раз по факту создания Православной церкви Украины.

Ранее Петр Порошенко заявил, что получение Томоса об автокефалии стало главным событием его жизни.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.